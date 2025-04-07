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حوادث

بسبب علاقات غير شرعية، نهاية مأساوية لـ ثلاثينية حملت سفاحا من رجل غير معلوم

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

عاشت "فاطمة" السيدة الثلاثينية حياة مضطربة بعد طلاقها الذي أنهى سنوات من الزواج غير المستقر، ثم عادت إلى منزل أسرتها في أحد أحياء مدينة الصف بمحافظة الجيزة، في محاولة لبدء حياة جديدة. 

بدأت الشابة الثلاثينية المطلقة تخرج كثيرًا من منزل أسرتها، باحثة عن الحنان المفقود للخلاص من الوحدة، وتورطت في علاقات متعددة بعضها لم يكن شرعيًا، حتى وجدت نفسها حاملًا، دون أن تعرف على وجه اليقين من يكون والد الجنين.

حاولت فاطمة إخفاء الأمر، لكن جسدها فضح سرّها، واكتشف شقيقاها الحقيقة، لم يستوعبا ما حدث، وسيطر عليهما شعور بالخزي والعار مع الغضب، واتخذا قرارا قاسيا بالتخلص منها.

 

أعد الشقيقان خطتهما، ودسا لها مخدرا قويا، ثم حقناها بحقنة هواء في وريدها، وقيدا يديها وقدميها بالحبال، وكمّما فمها بلاصق طبي، ووضعا جسدها الغائب عن الوعي داخل جوال. 

الشقيقان توجّها إلى ضفة نهر النيل، ودون أن ترتعش أيديهما، ألقياها في المياه العميقة، وكأنهما يرميان عبئًا ثقيلًا.

 

العثور على جثة ربة منزل بالصف

بعد أيام، عُثر على الجثة تطفو في نهر النيل، مقيدة ومكمّمة، وقد بدأت ملامحها تتغير بفعل الماء.

تحركت الأجهزة الأمنية فورًا، وبقيادة اللواء محمد الشرقاوي، شُكّل فريق بحث لفك طلاسم الجريمة.

وجّه اللواء هاني شعراوي تحرياته في أكثر من اتجاه، لكن الخيوط سرعان ما قادت إلى الشقيقين.

أُلقي القبض عليهما، وانهارا أمام الأدلة، معترفين بجريمتهما البشعة التي ارتكباها بدافع "غسل العار".

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها الموسعة في القضية، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

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مدينة الصف الجيزة جريمة الأشقاء بالصف

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