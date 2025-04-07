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نائب وزير الصحة يتفقد سير العمل بمستشفى جراحات اليوم الواحد وعيادات مدينة نصر للتأمين الصحي

د.محمد الطيب نائب
د.محمد الطيب نائب وزير الصحة خلال جولته
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استكمل الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الصحية بمنطقة مدينة نصر، رافقه خلالها الدكتورة هنادي محمد، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ولدكتور محمد سعد، مدير إدارة التقييم والمتابعة بالوزارة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعة الميدانية والوقوف على أي تحديات بهدف حلها وتعزيز سير العمل في المنظومة الصحية.

منظومة الإطفاء وتوافر المستلزمات الطبية


وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استكمل جولته بتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد، حيث قام بمراجعة شباك الاستعلامات، الاستقبال والطوارئ، وغرفة الأشعة والعناية المركزة، وتبين وجود نقص في عدد كراسي الاستقبال واهترائها، حيث أوصى بزيادة عدد الكراسي وصيانتها بشكل عاجل، كما تفقد معمل الميكروبيولوجي والصيدلية الداخلية، وراجع منظومة الإطفاء وتوافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراجعته للمنظومة الإلكترونية للمستشفى.


وأضاف عبدالغفار أن نائب الوزير حرص على التحدث مع المرضى أثناء مروره، للاطمئنان على رضاهم عن الخدمات المقدمة، وتفقد غرفة مكافحة العدوى، غرفة التدريب والترصد، وقسم الحضانات، حيث راجع معدل الإشغال وأوصى بتوفير النواقص، موجهًا فريق الحوكمة بعمل تقرير شامل عن المستشفى والمبنى الإداري الملحق به.


وتابع عبدالغفار أن نائب الوزير استكمل جولته في مركز طب الأسرة بالحي السادس، حيث اطمأن على تفعيل نظام الميكنة، وتفقد غرف التطعيمات وغرف طبيب أسرة كبار السن، كما راجع جاهزية النظام الإلكتروني لعملية صرف التذاكر والأدوية، وتفقد عيادة الأسنان والمعمل والصيدلية والمخزن.


واستكمل الدكتور الطيب جولته الميدانية بتفقد عيادات مدينة نصر للتأمين الصحي، حيث تفقد قسم الاستقبال وخدمة العملاء، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل، وخلال هذه الزيارة، تبين سوء تعامل موظفة إدخال بيانات قوائم الانتظار مع المنتفعين، وتم تحويلها للتحقيق، كما وجه بتشكيل لجنة لفحص الخدمات المقدمة تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.


وأشار عبدالغفار إلى أن نائب الوزير تفقد قسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي والتأهيل، كما تفقد الصيدلية وتأكد من تفعيل النظام الإلكتروني، وراجع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثناء الحديث مع المنتفعين، أبدت إحدى المترددات استياءها من عدم تمكنها من تجديد بطاقة التأمين الصحي، وعلى الفور، وجه الدكتور الطيب الدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالتأمين الصحي، بتوفير موظف لتجديد بطاقات التأمين الصحي للمنتفعين في نفس أماكن تلقي الخدمة.

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الاستقبال والطوارئ الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان العناية المركزة مدينة نصر مستشفي جراحات اليوم الواحد وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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