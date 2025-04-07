الوفد يضع معايير اختيار مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة (صور)

وضع المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، جدول أعمال الهيئة العليا المقرر انعقادها بعد غد الأربعاء، وتقرر أن يتضمن جدول الأعمال ما يلي:



١- مناقشة المعايير الخاصة بمرشحي الوفد في القوائم والتي يشارك فيها الوفد طبقآ للقانون المنتظر صدوره.



٢- دعوة اللجان الإقليمية لعرض مرشحيها للانتخابات القادمة علي المكتب التنفيذي طبقا للمادة ٢٦ من اللائحة.



٣- العرض علي الهيئة العليا اختيار أحد أعضائها للمكان الشاغر كنائب لرئيس الحزب واختيار عضو هيئة جديد في المكان الشاغر بالهيئة العليا.

الانتخابات البرلمانية المقبلة

وكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قد افتتح الجلسة بتهنئة أعضاء المكتب التنفيذي بالعيد ووجه لهم الشكر علي تجديد الثقة فيه في جلسة الهيئة العليا السابقة .

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة رفضه التام لكل الشائعات التي ادعت إرسال اسماء بعض المرشحين لانتخابات الشيوخ نافيآ حدوث هذا الأمر تمامآ.

وأكد أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن هناك معايير سوف يتم وضعها مؤكدا أن قانون الانتخابات سوف يصدر في مايو القادم ومن غير المنطقي الحديث عن أسماء قبل معرفة شكل الانتخابات.

وتابع يمامة إن هناك ثلاثة سيناريوهات تبحث للشكل الانتخابي مما يصعب معه تحديد الأسماء ولن أتقدم باي أسماء قبل استقرار النظام الانتخابي، وسوف ندعم وجود مرشحين أقوياء في الفردي وليس القوائم فقط.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب انه أبلغ السيد رئيس الحزب انه لن يكون عضوآ أو رئيسآ في لجنة اختيار المرشحين، وأنه لم يتقدم باستمارة ابداء رغبة للترشح في الشيوخ رغم انه نائب حالي بالشيوخ بناءً علي رغبة رئيس الحزب الذي طلب تقديم الرغبة للترشح في مجلس النواب.

وقال عبدالباسط الشرقاوي نائب رئيس الحزب: إن الإشاعات التي تحدثت عن تدخله في أي شيء يخص الانتخابات غير صحيحة وأنه بعيد تمامآ عن ملف الانتخابات.

وقال المهندس مصطفي رسلان أمين الصندوق المساعد للوفد أن فترة الانتخابات دائما صعبة علي اي حزب وغالبا ما يصاحبها مشاحنات وخلافات، والحقيقة أن الوفديين جميعا لهم حق الترشح ولكن لابد من وجود معايير وتناسب بين طرق الاختيار.

وأكد المهندس محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذي للوفد أن الحديث عن الانتخابات لا يجب أن يتطرق لاختبارات قبل أن يتضح النظام الانتخابي وأن الشفافية والوقوف علي مسافة واحدة من الجميع هي التي تحفظ استقرار الحزب.

وأكد حاتم رسلان سكرتير عام مساعد الحزب علي ضرورة إصدار بيان مساند للدولة المصرية في موقفها الرافض للتهجير وعقد مؤتمر داخل الحزب لنصرة غزة

وعدد رسلان عدة معايير لاختيار المرشحين مع ضرورة وضع الحزب لبرنامج انتخابي حقيقي.

وأكد اللواء ايهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذي للوفد علي ضرورة الاهتمام بمرشحي الفردي في المحافظات واختيار شخصيات قوية تستطيع حصد عدد من مقاعد الفردي وأكد أن اختيار مرشحين أقوياء سوف يجعلنا نري ممتاز نصار جديدا في حزب الوفد.

وقال الدكتور ياسر حسان امين صندوق الوفد ان المنطقة تمر بظرف جيوسياسي صعب، ولابد من الاصطفاف حول الدولة المصرية والانتخابات القادمة صعبة وحتي المعارضين لابد ان يكونوا في حالة اصطفاف وعلينا في الوفد تحقيق اصطفاف داخلي اولآ وتحقيق طموحات الجمعية العمومية للحزب في حسن اختيار المرشحين.

وايد "حسان " الاهتمام بمرشحي الفردي مع وضع معايير واضحة لمرشحي القائمة.

وأكد المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب أننا أمام أحداث غزة وما لها من مردود علي الشعور المصري العام ، ولابد أن يكون لنا موقف وصورة واضحة من تلك الأحداث وانهيار النظام العالمي علي وقع المجازر التي ترتكب في غزة.

وأكد منصور علي ضرورة تجنب الزوابع والخلافات التي خلفتها الانتخابات الماضية داخل الوفد والبدء في الاستعداد خاصة إذا تمت الانتخابات فردي أو بالقائمة النسبية ، وتابع منصور أن حديث رئيس الحزب في هذه الجلسة مطمئن وبه التزام بالقواعد الحزبية ويعبر عن رؤية ديمقراطية في الاختيار.

واقترح جمال شحاته سكرتير عام مساعد الوفد مخاطبة اللجان الإقليمية لتقديم مقترحات لأسماء مرشحيها وعرضها علي المكتب التنفيذي طبقآ للائحة وهو مايحقق التواصل بين مؤسسات الحزب.

وأكد عباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب ان تطبيق نظام القائمة النسبية مستبعد وعلينا الاستعداد للقوائم المغلقة والفردي وتجنب سلبيات الانتخابات الماضية التي وقع فيها الحزب

وتابع كاظم فاضل سكرتير عام مساعد الحزب إن الذهاب للهيئة العليا لتطبيق معايير في اختيار المرشحين يعطي حالة رضا ويقضي علي أي إشاعات.

وقال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب ان حسن الاختيار وتقديم شخصيات ذات حضور وثقل وطبقا لمعايير محددة تنطبق علي الجميع يحقق العدالة

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