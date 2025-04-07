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ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية Seven Seas Grandeur

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية

قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس الإدارة ـ صباح اليوم الإثنين الموافق 7 إبريل 2025 في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحًا باستقبال السفينة السياحية Seven Seas Grandeur، وذلك في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة وكذا تعليمات  الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

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يذكر أن السفينة السياحية  Seven Seas Grandeur الرافعة لعلم جزر المارشال  توكيل شركة ميديترينان دومينيون للتوكيلات الملاحية قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية ويبلغ عدد ركابها 1269 راكب من بينهم حوالي 727 سائح قادمة من ميناء أرجوستولي اليوناني ومن المقرر مغادرتها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل 2025  متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

هذا وتم استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

كما حرصت هيئة ميناء الإسكندرية على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها وكذا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

وقد أعدت هيئة ميناء الأسكندرية إستقبال حافل للسفينة والسائحين يضم عروض فنية قدمتها فرقة إستقبال محطة الركاب السياحية بميناء الاسكندريه بمعاونه شركه نهضه مصر كما تم تقديم هدايا تذكارية وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية

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الفريق كامل الوزير اللواء بحري أحمد حواش لميناء الاسكندريه

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