الإثنين 07 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أصالة تحسم الجدل حول حقيقة حصولها على الجنسية السعودية

أصالة
أصالة

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل حول حقيقة حصولها على الجنسية السعودية، بعد أن ترددت مؤخرًا بعض الأخبار حول حصولها عليها.

وبدأت تلك الأخبار تنتشر بعدما كتبت أصالة تعليقًا على تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان يحتفل بتراجع نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، لتعلق أصالة قائلة:"عاشت بلادي"، مما ظن البعض أنها حاصلة على الجنسية السعودية.

أصالة تحسم الجدل

ونفت أصالة تلك الأخبار من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات X،  حيث قالت: "أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيتها، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسياتهم".

وأضافت أصالة: "أحب كل بلادي، ففيها أهلي وأحبابي وداعميني، وأحبهم كما أحب سوريا، وأنا سورية، وكما أحب البحرين، وأنا بحرينية. وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحب بلادي كلها كما أحب".

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اصالة أصالة نصرى الفنانة أصالة

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