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أخبار مصر

جامعة القاهرة خلال الملتقى الفرنسي: نستهدف شراكات جديدة لخدمة الشباب

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو

قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة،  إن الجامعة تشارك نظيراتها فى فرنسا باحترام القيم الفكرية المشتركة.

وأضاف خلال الملتقي الفرنسي المصري المنعقد في جامعة القاهرة،  أن الجامعة تمثل اقدم واعرق المؤسسات التعليمية بالعالم العربى وأفريقيا ووهى منارة العلم ومقصد الباحثين من شتى بقاع الأرض.

وأوضح الدكتور محمد سامى عبد الصادق خلال كلمته بالملتقي الفرنسي المصري، أن  جامعة القاهرة تحرص دائمًا على احتضان الفعاليات الفكرية وتتطلع لشراكات جديدة لخدمة الشباب والباحثين فى مجالات التعليم العالي.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويرافق الرئيس وفد رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية. 

وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية الفرنسية، ويأتي ذلك علي هامش فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية والذى يشرف بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون، ووزير التعليم الفرنسي HE Philippe الكبرى بجامعة القاهرة Baptiste. 

وتشهد جامعة القاهرة اليوم الإثنين، زيارة الرئيس الفرنسى وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويرافقه وفدًا رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

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