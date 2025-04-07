تشييع جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية لمثواه الأخير (فيديو)

توفي بعد زيارة الوزير..

شيع، قبل قليل، أهالي قرية كفلا السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، جثمان أسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حزن شديد من جموع المشيعين.

وحصلت "فيتو" على آخر صورة لـ أسامة بسيوني وهو يرافق الوزير خلال تفقده المدرسة الثانوية المشتركة بالباجور، حيث ظهر في الصورة خلف الوفد الرسمي أثناء دخولهم المدرسة وبعد انتهاء الزيارة، شعر بسيوني بإعياء شديد، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

وتوفى اليوم أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المدارس بالمحافظة.

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لـ مستشفى الباجور التخصصى، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصولبه للمستشفى.

خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى

وخرج جثمان الفقيد من مستشفى الباجور التخصصى، ومن المقرر أن يُشيع في مسقط رأسه بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وسط حضور رسمي وشعبي لتأبين الراحل الذي وصفه زملاؤه بالشخصية الكفء.

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