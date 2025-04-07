خبير عالمى بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة فى جراحة الأطفال والمناظير الجراحية

تستضيف مستشفى الأطفال التخصصى بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الأستاذ الدكتور مارك دافينبورت (إنجليزى الجنسية) خبير جراحة الأطفال والمناظير الجراحية للأطفال وجراحات الكبد والقنوات المرارية للأطفال

بمستشفى جامعة كينج بلندن إنجلترا فى الفترة من 3 وحتى 9 مايو القادم .

مواعيد العرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.