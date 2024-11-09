مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحة الأنف والأذن والحنجرة

يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الدكتور جيروستراوش (ألمانى الجنسية) خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقاع الجمجمة في الفترة من 6 حتى 9 ديسمبر المقبل.

يستقبل المجمع الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًّا وحتى 5/12/2024.

ويجري الاستعلام على الرقمين: 01012364844 – 01227000654