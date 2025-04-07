الإحصاء: مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2024

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بن الحسين، لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشفت تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن صادرعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن وصلت إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 867 مليـون دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن



وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 752 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 660.4 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من الأردن

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 206.6 مليون دولار خلال عام 2023.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 120 مليون دولار.

2. محضرات خضر وفواكه بقيمة 65 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 58 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 47 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 46 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتهامصر من الأردن خلال عام 2024



1. أسمدة بقيمة 108 مليون دولار.

2. تبغ بقيمة 31 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 30 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية، عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 415.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 4.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023



وبلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023



وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال إبريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة.



وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــًا لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.