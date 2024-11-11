الإحصاء: 26.3% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %.

بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 33.9.

وجاء ذلك بعد توجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس، وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة السعودية.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار.

2. خضر وفواكه 293 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 128 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 215 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 984 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 208 ملايين دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 158 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات السعودية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 511.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022 /2023.

الاستثمارات المصرية في السعودية

وبلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 147.1 مليون دولار خلال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 190.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 .

تحويلات المصريين العاملين بالسعودية

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.1 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــًا لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.