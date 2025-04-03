قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية واسعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 149 لسنة 2025 بحركة قضائية كبيرة شملت تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ورؤساء النيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (أ)، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة(ب).



ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس اليوم.

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