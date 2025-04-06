الصحة: توفير جميع أنواع العلاج لسرطان الثدي مجانا

كشف الدكتور حاتم محمد أمين، استشاري جراحة الأورام ومنسق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن مراحل اكتشاف الإصابة بالسرطان.

اشتباه في وجود كتلة في الثدي

وأشار استشاري جراحة الأورام في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع "فيسبوك" إلى أن السيدة بعد الكشف الأولي في وحدات الرعاية الصحية وإذا كان هناك اشتباه في وجود كتلة في الثدي أو مشكلة، تتوجه لكشف أكثر دقة بالمستشفيات ولو ثبت وجود كتلة في الثدي يتم إجراء فحوصات أكثر دقة منها تصوير الماموجرام

وأخذ عينة بالإبرة وإجراء تحليل الباثولوجي لهذه العينة للتأكد إذا كانت ورمًا أم لا".

جميع أدوية علاج سرطان الثدي مجانا

وأوضح أن العلاج يتم مجانا والتشخيص، مؤكدا توفير كل أنواع العلاج لمرضي الأورام سواء الجراحي أو الموجه أو الإشعاعي.

وحذر الدكتور حاتم أمين رئيس مبادرة صحة المرأة السيدات من ظهور كتلة في الثدي.

سرطان الثدي

وأشار إلى أن ظهور كتلة في الثدي علامة خطر يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا للكشف والاطمئنان، مؤكدا أنه ليس شرط أن ظهور كتلة بالثدي دليل على الإصابة بالسرطان.

وأكد أن كثير من الحالات التى ظهر لديها كتلة عبارة عن غدد حدث لها تليف أو أورام حميدة.

سرطان الثدي

سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط وهو السبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان إذ يُقدر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه بنحو 53000 حالة وفاة كل عام.

ويتم تشخيص ما يقرب من 130000 حالة سرطان ثدي كل عام، ويُمثل ذلك ثُلث مجموع حالات السرطان بين النساء.

ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى زيادة معدلات الشفاء.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه في إقليم شرق المتوسط تشخص امرأة بالإصابة بسرطان الثدي كل 4 دقائق وتتوفي امرأة بسبب سرطان الثدي كل 11 دقيقة



وأشارت إلى أنه يمكن الشفاء من سرطان الثدي بنسبة كبيرة إذا اكتُشِف في مراحله المبكرة وأخذ العلاج المناسب.

عوامل تسبب سرطان الثدي

وسرطان الثدي من الأورام الأكثر انتشارا التي تصيب السيدات وتحقق نسب شفاء مرتفعة في حالة الاكتشاف المبكر لها.

وتضمنت أهم عوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي:

١-كبار السن.​

٢-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد غير السرطاني

٣-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​

٤-بداية الدورة الشهرية من سن مبكر. ​

٥-انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخر.​

٦-أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​

٧-التعرض للعلاج الإشعاعي في منطقة الراس أو الرقبة أو الصدر

٨-السمنة المفرطة.​

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