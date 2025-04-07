أبو ريدة يهدي نظيره الفرنسي درع اتحاد الكرة وقميص المنتخب

التقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي فيليب ديالو بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد أبو حسين ومصطفي أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس، والدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

واصطحب أبو ريدة رئيس الاتحاد الفرنسي في جولة تفقدية للمقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية شهدت زيارة الملاعب وفندق المنتخبات وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والتي تم تأسيسها وفقًا لأحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية، كما تم استعراض مرافق التدريب المجهزة بأحدث التقنيات لدعم المنتخبات الوطنية، ومناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في تطوير كرة القدم.

من جانبه، أكد أبو ريدة خلال اللقاء أهمية التعاون مع الاتحاد الفرنسي لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

فيما أعرب فيليب ديالو عن إعجابه الكبير بالتطور الذي يشهده الاتحاد المصري، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها والبنية التحتية الحديثة مما يؤكد أن الكرة المصرية تسير على الطريق الصحيح.

وفي ختام الزيارة، أهدى أبو ريدة درع الاتحاد المصري وقميص المنتخب الوطني لنظيره الفرنسي معربا عن سعادته الكبيرة بالزيارة.

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