بيان من ناصر ماهر بشأن طلب تعديل عقده مع الزمالك

نفي ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك ما تردد حول طلبه تعديل قيمة عقده مع النادي خلال الساعات الماضية.

وأكد اللاعب أنه لا صحة إطلاقا لما تردد، وأنه لا يريد زيادة الأعباء المالية على النادي الذي يحترم جماهيره.

وجاء بيان اللاعب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالتالي:

“توضيح هام..لا صحة للاطلاق عما تردد خلال الساعات الماضية عن طلبي تعديل عقدي مع نادي الزمالك..من اللحظة الأولي داخل جدران القلعة البيضاء، احترم تعاقدي وشرف لي ارتداء القميص الأبيض ومشاهدة حب الجماهير العظيمة لي منذ تواجدي بالفريق وحتي الآن ”.

وتابع ناصر ماهر: "ولا أفكر في زيادة الأثقال علي نادي الزمالك وتحميله أي أموال إضافية..احترم تعاقدي مع النادي ومستمر مع الفريق، ولا صحة تماما لطلبي تعديل عقدي".

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويخوض الفريق تدريبه الأساسي في الخامسة مساء الغد على ملعب النادي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي سياق متصل يعقد المؤتمر الصحفي لـ ستيف باركر المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الواحدة والنصف ظهر الغد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يخوض بطل جنوب أفريقيا تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

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