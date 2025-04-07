الزمالك يطلب السعة الكاملة للجماهير في لقاء بطل جنوب إفريقيا

طالب مسئولو نادي الزمالك الجهات الأمنية والجهات المختصة بالسماح بحضور جماهير الفريق بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هذا الطلب في إطار سعي إدارة النادي لتوفير أقصى دعم ممكن للفريق خلال المباراة المرتقبة، التي تعتبر محطة حاسمة في مشوار الزمالك القاري نحو اللقب.

وأكدت إدارة الزمالك أن الحضور الجماهيري الكامل سيكون عاملًا مؤثرًا في تحفيز اللاعبين، ومنحهم دفعة معنوية قوية من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، خاصة أن اللقاء يقام على أرض الفريق ووسط جماهيره.

ويستعد الزمالك للمباراة، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، مما يجعل الفريق في حاجة ماسة للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.

وكان الفريق قد تعادل سلبيًا مع مودرن سبورت، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على نفس الملعب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة شهدت مشاركة عدد من البدلاء، للحفاظ على جاهزية الأساسيين قبل المواجهة الأفريقية الحاسمة.

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