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اقتصاد

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30453 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 37854 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13396 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

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30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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