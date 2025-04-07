مطالبات بالشيوخ بسرعة التدخل لحل أزمة الإفراج الجمركي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مطالبات من الأعضاء بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركى.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

سرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي

طالب النائب طارق عبدالعزيز بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، واعتبر أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.



وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!



وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟



وقال النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع: في شهر فبراير الماضي عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء تحدث بشأن قضية الإفراج الجمركي، وتحدث وزيري الاستثمار والمالية وأعلنوا 35 محور لتطوير الجمارك.

واستكمل عبدالعال: أن هذا الأمر أثار لدينا أسئلة حول الـ35 نقطة لحل الأمر، فلم نجد إجابة بينهم حول ما تم ذكره بالدراسة المقدمة أمامنا الآن لحل مشاكل المستورد، دون تحديد سقف زمني لزمن الإفراج، بالإضافة لعدم وضوح مدة عمل لجنة التظلمات.



وتابع، كما أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي المسئولة عن الشحنة حتى وصولها للجمارك، أما بالنسبة لأجهزة الرقابة الـ32؛ "احنا لسه هندعوا الرقابة لتوحيد أجهزتها!! تعظيم سلام لبيروقراطية المصرية فعلًا"، لما لسه هنعمل تنسيق داخل جهاز الرقابة نفسه.



وقال رئيس حزب التجمع: تقريبًا لفت نظرنا أن التأخير في الإفراج الجمركي يُشكل تكلفة إضافية في السلعة، والمشكلة الأخرى إذا كان المستورد مرتبط بشركة خارجية وهو وكيل لها في الداخل، وفي ظل غياب المدة الزمنية للإفراج فإذا لم تصل الشحنة للوكيل الخارجي في توقيتها سيفقد المُصدر المصري سوقه، في وقت نتحدث فيه عن زيادة صادرتنا إلى 100 مليار دولار.



وكشف عبدالعال في كلمته: منذ عام 2017 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقف عن نشر بيانات التجارة الخارجية التي نعتمد عليا في الدراسات في جانب الكميات، لكنه ينشر القيمة فقط، أرقام دون ذكر كميات، وهو ما يُصعب على أي باحث في دراسة السوق المصري.

تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية

و أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وألا تعمل كل جهة في جزر منعزلة كما كان يحدث في السابق، مثمنًا حرص وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق والتعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يكون له أثر كبير في حل المشكلات وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجمارك الجديد، وضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة المعوقات سواء في قانون الجمارك أو قوانين الاستيراد والتصدير والتجارة، لتواكب المتغيرات العالمية والتطورات الحديثة.

تحديث وتوطين الصناعة المصرية



وطالب بضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل في هذا الشأن، كما اقترح أن يكون هناك بار كود إضافي يتم لصقه بعد الإفراج الجمركي، أو أن يكون معدا ومجهزا مسبقا عند التصنيع، يسمح بتعقب المنتج في الأسواق المصرية لضبط عملية جودة المنتجات، قائلا: لازلنا نرى منتجات رديئة التصنيع ومستوردة يتم تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى أن ذلك يسهل من التعرف على البضائع المهربة داخل الأسواق.

وأشار النائب إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد ضرورة مواجهة التحديات في المنظومة الجمركية بالعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن تفعيل المنظومة الإلكترونية في إنجاز كافة المعاملات وتقليل المستندات والأوراق، وأن يتم التسويق والترويج للحوافز والتيسيرات الجمركية الجديدة، ولمزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال منصة "نافذة" والذي بدأ تفعيلها عام 2022.

وقال: إن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق النافذة الواحدة والتسجيل المسبق يساهم في توفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في العديد من الدول إلى أقل من 24 ساعة، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وذلك من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، ودعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.

إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة



وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.

وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالعمل علي تثبيت الرسوم الجمركية بدلا من العمل علي رفعها بصورة مستمرة كل سنة او سنتين وهو ما يؤقر علي الاستثمار والسوق المحلي وارتفاع الاسعار للسلع والمنتجات.

تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الجمركية

كما طالب دعبس بالعمل علي تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الجمركية لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال وكيفية التعامل وكذلك ربط الحافز بالانتاج للعاملين بالجمارك

كما طالب بالاهتمام والنظر في لجنة فض المنازعات بحيث تتم في شفافية وعدالة واعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الهوية كما طالب بسرعة الانجاز من خلال تطبيق تطبيقات حديثة لمنع التاخير في خروج المنتجات من الدوائر الجمركية.

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