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أخبار مصر

مطار القاهرة يسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق فى معدلات التشغيل اليومى

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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 حقق مطار القاهرة الدولي رقمًا قياسيًا جديدًا وغير مسبوق بتسجيله لأعلى نسبة تشغيل بلغت 102.108 ألف راكب في يوم واحد للمرة الأولى منذ افتتاحه في 18 مايو 1963، وذلك في إنجاز تاريخي يعكس اهتمام وزارة الطيران المدني وحرصها على مواصلة مشروعات التطوير والتحديث لمواكبة التقدم المستمر فى مجال صناعة النقل الجوي.

زيادة عدد الرحلات بمطار القاهرة الدولي 

 وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 682 رحلة، منها 343 رحلة في  السفر و339 رحلة في الوصول، مما يؤكد قدرة المطار على تلبية الطلب المتزايد لحركة السفر، ويشير إلى الكفاءة العالية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي ومدى جاهزيته لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين كونه بوابة مصر الأولى ومركز رئيسي للنقل الجوي في المنطقة.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على أن هذه المؤشرات تأتى تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي ترتكز على تحديث وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة للمطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، والاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز نقل جوي محوري ورئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة سيشهد قطاع الطيران المدني انطلاقه جديدة لمرحلة متقدمة من الـتطوير للمطارات المصرية بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في أعداد الركاب ومواكبة للتطورات المتسارعة في هذا المجال.

 

زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي 

وأوضح الحفني أن النمو الملحوظ في أعداد الركاب والرحلات الجوية التي شهدها المطار تُمثل خُطوة واعدة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية ومضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنويًا، وفقًا لرؤية مصر 2030.

و من جانبه، أوضح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، مضيفًا بأن إدارة المطار تحرص على  الاهتمام  بتطبيق أحدث التقنيات وتقديم خدمات لوجيستية متميزة تُلبى احتياجات المسافرين لتحقيق تجربة سفر استثنائية وفريدة لزائري مصر.

هذا وقد أشار المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي إلى أنه قد تم رفع  درجة الاستعداد القصوى في جميع مرافق المطار، بما يتناسب مع كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر؛ مؤكدًا على أن هناك تنسيق تام مع جميع الجهات المعنية بالمطار؛ بما يسهم في تحقيق انسيابية حركة الركاب والرحلات الجوية، وسهولة إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر داخل صالات السفر والوصول.


كما تم تفعيل خطط الطواريء والأنظمة التشغيلية  فى كافة الصالات، بما فى ذلك الخدمات اللوجستية وتوفير أعداد مناسبة من فرق العمل من مختلف القطاعات لضمان أفضل خدمة للمسافرين

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