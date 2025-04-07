الإثنين 07 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هبة مجدي: هتشوفوني بشكل مختلف في استنساخ

هبة مجدي
هبة مجدي

أعربت الفنانة هالة مجدي عن تعاونها مع الفنان تامر حسين في فيلم استنساخ، مشيرة إلى أن العمل يحمل مفاجأت عديدة للجمهور.

وقالت في تصريح لفيتو: إن الجمهور سوف يراها بشكل مختلف وجديد عليها خلال أحداث العمل.

ويحتفل الفنان سامح حسين بعرض فيلم “استنساخ”، اليوم الإثنين بأحد السينمات بمنطقة التجمع الخامس، في حضور أبطال الفيلم وعدد من النقاد والإعلاميين.

ويعرض الفيلم بالسينمات يوم الثلاثاء المقبل، والذي يعود من خلاله الفنان سامح حسين للسينما بعد سنوات من الإبتعاد عنها

قصة وأحداث فيلم استنساخ 


وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

فيلم ساندوتش عيال

وكانت آخر أعمال الفنان سامح حسين فيلم ساندوتش عيال والذي عرض عبر عدد من المنصات الرقمية وليس بدور العرض السينمائي.

والفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج هاني حمدي، ويشارك سامح حسين البطولة: الفنانة نور قدري وإبرام سمير  بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال أبرزهم: يوسف صلاح ومنذر مهران.

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هبه مجدي سامح حسين فيلم استنساخ أفلام عيد الفطر

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