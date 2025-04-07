توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

توقفت حركة المترو منذ قليل ببعض محطات المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة بسبب أعمال صيانة طارئة.

تعطل الخط الثالث للمترو

وقالت مصادر أنه تم تعطيل عدد من محطات الخط الثالث بمترو الأنفاق بداية من عدلي منصور إلى قباء بسبب أعمال الصيانة وتم توفير أتوبيسات لنقل الركاب وعدد من الموظفين لإرشاد المواطنين.

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