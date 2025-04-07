الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

مترو
مترو

توقفت حركة المترو منذ قليل ببعض  محطات المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة بسبب أعمال صيانة طارئة.

تعطل الخط الثالث للمترو 

وقالت مصادر أنه تم تعطيل عدد من محطات الخط الثالث بمترو الأنفاق بداية من عدلي منصور إلى قباء بسبب أعمال الصيانة وتم توفير أتوبيسات لنقل الركاب وعدد من الموظفين لإرشاد المواطنين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي القطار الكهربائي القطار الكهربائي الخفيف العاصمة الادارية العاصمة الإداري المواطنين

مواد متعلقة

رئيس اقتصادية قناة السويس يضع حجر أساس مصنع هاي تك

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يتابع انتظام السكك الحديد واستعدادات زيارة ماكرون لبعض مشروعات النقل

تشغيل قطارات إضافية على هذه الخطوط، تعرف عليها

تفاصيل إنشاء مجمع ألستوم لصناعات النقل بعد لقاء الرئيس بمسئولي الشركة.. يستهدف توطين صناعة الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية.. ويسهم في توفير آلاف فرص العمل

أخبار مصر اليوم: حقيقة إزالة مباني بوسط البلد ضمن خطة التطوير.. تفاصيل المسابقة العالمية الـ 32 للقرآن الكريم.. جهود الدولة في تطوير قطاع النقل وتوطين الصناعة

زيارة ماكرون لمصر، لماذا تراهن باريس على قطاع النقل المصري؟

"انفوجراف" 3.5 مليون حاوية و1970 مترا أرصفة بمحطة "تحيا مصر" في دمياط

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

منوعات

المزيد

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن محور موراج أحدث خطط إسرائيل في غزة (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية