تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال تطوير المرسى السياحي بالكورنيش الغربي، في جولة ميدانية رافقه خلالها اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير المساعد، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة المصري مدير عام السياحة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي بالكورنيش الغربي

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بموقع المرسى الذي يمتد على طول الكورنيش الغربي لمسافة 140 مترًا، وتتضمن الأعمال إنشاء سور على جوانب المرسى، وإنشاء كافيتريا، ومكاتب إدارية، وبرجولات، ومقاعد إنتظار، وذلك ضمن خطة المحافظة لزيادة عدد المراسي السياحية لاستقبال حركة البواخر السياحية القادمة إلى المحافظة، والتوسع في المتنزهات والحدائق والأماكن الترفيهية بالمحافظة.

وأكد سراج على ضرورة أن تشمل أعمال التطوير والتجميل تصميمات تتماشى مع رؤية المحافظة، مع مراعاة إضفاء الهوية البصرية لمحافظة سوهاج على المشروع، بما يسهم في تحسين استغلال المرسى ويجعله نقطة جذب سياحي، موجها برفع كفاءة بوابات الكورنيش الغربي وإضفاء الهوية البصرية عليها، بالإضافة إلى صيانة جميع كشافات الإنارة على امتداد الكورنيش.

وطالب المحافظ، خلال الجولة بضرورة استغلال المحلات المنشأة أسفل الكورنيش منذ عام 2016، وسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلالها بما يوفر فرص عمل والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحسين ورفع كفاءة تلك المنطقة بالكامل.

يُذكر أن المرسى السياحي بالكورنيش الغربي لم يتم استغلاله منذ فترة طويلة، وهو ما يجعل من خطة تطويره خطوة هامة نحو تعزيز القطاع السياحي في سوهاج، ويعزز من القدرة التنافسية للمحافظة على جذب الاستثمار الوطني والأجنبي ويدعم خطط التنمية السياحية.

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