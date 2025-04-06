محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب يقدمون العزاء لأسرة النائبة رقية الهلالي

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، واجب العزاء لأسرة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، التى وافتها المنية أمس، وذلك بمقر العائلة بمدينة المنشأة.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، فى حضور أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب يؤدىون واجب العزاء فى وفاة النائبة "رقية الهلالي"

وتقدم المحافظ بخالص التعازى والمواساة لعائلة الفقيدة، داعيا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته، وأن يدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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