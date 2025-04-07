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رياضة

موعد مباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

الترجي وصن داونز
الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يخوض الترجي التونسي مباراة هامة غدا الثلاثاء من أجل التأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة تواليا، وذلك عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقي في ملعب رادس الأولمبي.

وبعد الخسارة ذهابا في ملعب "لوفتوس فيرسفييلد" في بريتوريا (1 ـ0)، يطمح الترجي بطل أفريقيا 4 مرات، إلى العودة في النصف الثاني من الطريق نحو نصف النهائي للظفر بورقة التأهل.

موعد مباراة الترجي التونسي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا 

وتقام مباراة الترجي ضد صن داونز غدا الثلاثاء 8 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت القاهرة وسيتم نقلها مباشرة على قناة بين سبورتس 4 (BeiN SPORTS 4 HD).

 

ويتولّى التونسي عصام الشوالي التعليق على مباراة الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي مباشرة على القناة القطرية المشفّرة.

كما تنقل القناة التونسية (الوطنية 1) المباراة عبر البث الأرضي.

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