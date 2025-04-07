بحث تفعيل بروتوكول التعاون بين الأعلى للثقافة والعربي للطفولة

استقبل الدكتور أشرف العزازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بمقر المجلس، اليوم الإثنين، الدكتور حسين الببلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، وذلك لبحث سبل العمل المشترك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين.

بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والمجلس العربى للطفولة والتنمية

كما يأتي ذلك في إطار تفعيل المبادرة القومية لتمكين أطفال المناطق الآمنة التى أطلقها المجلس الأعلى للثقافة متمثلا فى المركز القومى لثقافة الطفل، مع المجلس العربى للطفولة والتنمية خلال العام ٢٠٢٣، والتى اشتملت على مناطق الإسكان بديل العشوائيات.

وتخدم المبادرة عدد كبير من الأطفال من خلال منهجية "تربية الأمل" وتسعى إلى بناء الإنسان، وتتطلع للوصول إلى مناطق الاسكان البديل على مستوى الجمهورية.

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