الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير تكشف حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

علق  فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة اقتراب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من الرحيل عن الفريق، للانضمام إلى أحد الأندية التي ستتواجد ببطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وارتبط اسم رونالدو الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي للعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب رومانو، قال في فيديو عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "خرجت العديد من التقارير تربط اسم رونالدو بإمكانية الانتقال للعب بجوار ميسي في إنتر ميامي، ولا أعرف حقيقة من أي تأتي هذه الأخبار، فهي خاطئة تماما".

وأضاف: "كريستيانو يركز حاليا مع النصر السعودي، كما أنه يركز الآن بشأن تجديد عقده مع النصر فقط ولن ينتقل لأي ناد آخر، هو في محادثات بالفعل مع إدارة العالمي من أجل حسم مسألة تمديد العقد".

كما تطرق رومانو للحديث عن سعي النصر لبناء تشكيلة قوية للموسم المقبل، مؤكدا أن النادي دخل في مفاوضات للتعاقد مع لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن رونالدو قاد النصر للفوز على نظيره الهلال، يوم الجمعة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو الارجنتيني ليونيل ميسي البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إنتر ميامي الأمريكي بطولة كأس العالم للأندية قائد النصر السعودي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

رقم مميز لاتحاد جدة في الدوري السعودي

أبو ريدة يهدي نظيره الفرنسي درع اتحاد الكرة وقميص المنتخب

فيورنتينا الإيطالي يجدد تعاقده مع ديفيد دي خيا

موعد المران الختامي للأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

في غياب طارق حامد، التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والرياض بالدوري السعودي

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

سام مرسي يقود فريق إيبسويتش تاون أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

مبابي يقود التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الأسباني

الأكثر قراءة

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

«كلمة أنا نور ونار» الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة

منوعات

المزيد

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية