تقارير تكشف حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي

علق فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة اقتراب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من الرحيل عن الفريق، للانضمام إلى أحد الأندية التي ستتواجد ببطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وارتبط اسم رونالدو الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي للعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب رومانو، قال في فيديو عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "خرجت العديد من التقارير تربط اسم رونالدو بإمكانية الانتقال للعب بجوار ميسي في إنتر ميامي، ولا أعرف حقيقة من أي تأتي هذه الأخبار، فهي خاطئة تماما".

وأضاف: "كريستيانو يركز حاليا مع النصر السعودي، كما أنه يركز الآن بشأن تجديد عقده مع النصر فقط ولن ينتقل لأي ناد آخر، هو في محادثات بالفعل مع إدارة العالمي من أجل حسم مسألة تمديد العقد".

كما تطرق رومانو للحديث عن سعي النصر لبناء تشكيلة قوية للموسم المقبل، مؤكدا أن النادي دخل في مفاوضات للتعاقد مع لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن رونالدو قاد النصر للفوز على نظيره الهلال، يوم الجمعة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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