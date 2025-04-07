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رياضة

أنشيلوتي يدرس إجراء تغيير على تشكيلة الريال أمام أرسنال

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يدرس إجراء تغيير مفاجئ في تشكيل الميرنجي خلال مواجهة آرسنال، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر للفريق الملكي، عن مباراة الغد بسبب الإصابة.

ارسنال 
ارسنال 


ارسنال وريال مدريد

ووفقا لشبكة "ريليفو"، فإن أنشيلوتي يدرس الدفع بديفيد ألابا في مركز الظهير الأيسر أمام آرسنال، بسبب عدم اقتناعه بالمستوى الذي يقدمه فران جارسيا.

 كارلو أنشيلوتي

وكان كارلو أنشيلوتي قد أشرك في الدقائق الأخيرة من مباراة فالنسيا، ديفيد ألابا بدلًا من فران جارسيا، في مركز الظهير الأيسر.

وقدم ألابا، بعض اللمحات الإيجابية في بناء اللعب من الخلف بدقة، بالإضافة إلى تقديم كرة عرضية عالية الجودة كادت أن تجد طريقها إلى الشباك لولا أنها مرت من جود بيلينجهام وإندريك.

ارسنال 
ارسنال 

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مركز الظهير الأيسر، ليس غريبًا على اللاعب النمساوي، فقد لعب فيه معظم مسيرته مع بايرن ميونخ.

وتابعت "هناك غموض بشأن الحالة البدنية لديفيد ألابا في المباريات الكبرى، لكن هناك ثقة في اللاعب داخل غرفة الملابس، نظرا لجودته وخبراته".

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