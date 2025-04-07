عرض النسخة الحديثة من «أنف وثلاث عيون» بمهرجان جمعية الفيلم الليلة

تستقبل دار الأوبرا المصرية عرضا جديدا ومجانيا من النسخة الجديدة لفيلم «أنف وثلاث عيون» للنجم ظافر العابدين ليكون ضمن جدول فعاليات الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

ويعرض الفيلم فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بقاعة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج شاهيناز العقاد وبطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتى سبق وتحولت إلى فيلم صدر عام 1972 بطولة محمود ياسين، ماجدة ونجلاء فتحي، وبعد مرور أكثر من نصف قرن على إنتاجه، قررت شركة إنتاج شاهيناز العقاد إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر كتبه السيناريست وائل حمدي.

وأطلقت مؤخرًا إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية حفل افتتاح أحدث دوراتها بمشاركة لجنة التحكيم برئاسة د. وليد سيف، وتضم في عضويتها نخبة من صناع السينما، منهم هاني لاشين، تيسير فهمي، طارق الشناوي، منير الوسيمي وآخرون.

وفى حفل الافتتاح قال مدير التصوير محمود عبد السميع: هذا الاحتفال لا يوجد مهرجان فى العالم يضاهيه فى تفرده وتميزه، وذلك من ناحية الأفلام المختارة، فلا يشارك أي فنان أو نجم أو جهة إنتاجية فى ترشيح الأعمال وانما تختار لجنة تحكيم المهرجان الأعمال المشاركة لتقييم صناعها.

انطلاق العروض

وانطلقت العروض في سينما الإبداع بساحة الأوبرا من 5 أبريل الجاري وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته، وتشمل أفضل 7 أفلام تم اختيارها باستفتاء النقاد وصناع السينما، ومنها "الحريفة"، "رحلة 404"، "السرب" و"أهل الكهف".

ويقام حفل توزيع الجوائز والتكريم يوم 22 أبريل الجاري بقاعة سيد درويش بالهرم، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

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