الإثنين 07 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تبحث تطوير منظومة المخلفات بتطبيق إلكتروني أردني

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية، لمناقشة تطبيق إلكتروني مبتكر لإدارة المخلفات، وذلك بحضور قيادات وزارة البيئة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

مصر تمتلك نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لإدارة المخلفات
 

أكدت الوزيرة فؤاد أن مصر لديها نظامًا إلكترونيًا وطنيًا متكاملًا لإدارة بيانات المخلفات، يتيح الحصول على التراخيص والموافقات إلكترونيًا، مشيرة إلى أن النظام يتضمن جمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال.
 

تطبيق إلكتروني متكامل لإدارة المخلفات
 

واستمعت الوزيرة إلى عرض ممثلي المجموعة الأردنية حول تطبيق إلكتروني مقترح لإدارة المخلفات، يتيح للعملاء حجز خدمات جمع المخلفات بسهولة، ويُمكّن مقدمي الخدمات من إرسال مركبات الجمع بكفاءة، كما يساهم في إنشاء منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، والاستفادة من البيانات الضخمة لتخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين.
 

القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة إدارة المخلفات
 

أكدت الوزيرة فؤاد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تطوير البنية التحتية المتكاملة لإدارة المخلفات، بما في ذلك مصانع التدوير وعقود التشغيل مع القطاع الخاص.
 

توجيهات لدراسة إمكانية تطبيق النظام
 

ووجهت الوزيرة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة إمكانية الاستفادة من التطبيق المقترح، مؤكدة على إمكانية استفادة القطاع الخاص منه في وضع الخطط الاستثمارية في المناطق الأكثر كثافة.
 

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