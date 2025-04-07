سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ 239

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، أن آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب، المسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل أراضي 48، للمرة الـ239.

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب الفلسطينية

ويصر أهالي قرية العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال فرض الحصار والقصف العنيف مما تسبب فى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

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