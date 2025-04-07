الإثنين 07 أبريل 2025
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خارج الحدود

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ 239

قرية العراقيب
قرية العراقيب

 ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، أن آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب، المسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل أراضي 48، للمرة الـ239.

 

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب الفلسطينية  

ويصر أهالي قرية العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

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خبير استراتيجي: إسرائيل تنفذ مخطط تهجير الفلسطينيين بدعم من تنظيمات صهيونية عالمية

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال فرض الحصار والقصف العنيف مما تسبب فى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين. 

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العراقيب الاحتلال الإسرائيلي النقب تهجير الفلسطينيين

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