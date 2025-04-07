الإثنين 07 أبريل 2025
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خارج الحدود

ماكرون: استثمارات فرنسا داخل مصر تصل لـ 7 مليارات يورو

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الاستثمارات التي وجهتها بلاده إلى مصر تصل إلى 7 مليارات يورو.  

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية. 

وأبدى الرئيس السيسي ترحيبه بالدعم الفرنسي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.  

وقال الرئيس السيسي: “شددنا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم وأكدنا أهمية التعاون في مجال الهجرة ودعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

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الاتحاد الاوروبي الرئيس الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون

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