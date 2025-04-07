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رياضة

رقم مميز لاتحاد جدة في الدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي، يتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بتحقيقه رقمًا قياسيًا مميزًا هذا الموسم.

ويعد اتحاد جدة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من المباريات بإجمالي 10 أهداف، وكان آخرها الهدف الذي سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما في مباراة الديربي المثيرة أمام الأهلي.

وكان نادي اتحاد جدة قد طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي، لمباراته ضد الفتح، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
 

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب البطولة، برصيد 62 نقطة، فيما يمتلك الفتح 23 نقطة في المركز 16.


ويتقابل الاتحاد مع الفتح، على ملعب الأخير، يوم 17 أبريل الجاري، ويرغب متصدر الدوري في إسناد المواجهة مع الفريق المهدد بالهبوط، لطاقم تحكيم أجنبي.


وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الاتحاد قدمت بالفعل طلبا لاستقدام طاقم أجنبي، يشمل حكام الساحة وتقنية الفيديو.

وكان الاتحاد قد تأكد من وجود طاقم تحكيم أجنبي لمباراته المقبلة ضد العروبة، في الجولة 27 من دوري روشن، والتي ستقام الخميس المقبل، على ملعب الإنماء.

ويتكلف استقدام طاقم تحكيم أجنبي، مكون من 4 أفراد، نحو 175 ألف ريال، وتصل إلى 219 ألف ريال، حال استقدام 5 حكام.

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