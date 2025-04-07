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رياضة

اتحاد جدة يوجه طلبا للجنة الحكام في الدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

طلب نادي اتحاد جدة، تعيين طاقم تحكيم أجنبي، لمباراته ضد الفتح، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
 

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب البطولة، برصيد 62 نقطة، فيما يمتلك الفتح 23 نقطة في المركز 16.


ويتقابل الاتحاد مع الفتح، على ملعب الأخير، يوم 17 أبريل، ويرغب متصدر الدوري في إسناد المواجهة مع الفريق المهدد بالهبوط، لطاقم تحكيم أجنبي.


وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الاتحاد قدمت بالفعل طلبا لاستقدام طاقم أجنبي، يشمل حكام الساحة وتقنية الفيديو.

وكان الاتحاد قد تأكد من وجود طاقم تحكيم أجنبي لمباراته المقبلة ضد العروبة، في الجولة 27 من دوري روشن، والتي ستقام الخميس المقبل، على ملعب الإنماء.

ويتكلف استقدام طاقم تحكيم أجنبي، مكون من 4 أفراد، نحو 175 ألف ريال، وتصل إلى 219 ألف ريال، حال استقدام 5 حكام.

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