هاني أبوريدة: لا أنشغل بأي اتهامات وفخور بكلمات محمد صلاح

صرح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، بأن الانتقال للمقر الحالي للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر، كان أهم خطوة لمجلس الإدارة، عقب الجهد الكبير الذي تم بذله في إنشاء هذا المقر الذي يليق بتاريخ وحاضر الكرة المصرية.

وأضاف أبو ريدة في حواره للموقع الرسمي للاتحاد المصري "قمنا بتفعيل دور مركز المنتخبات، والكل تابع خلال الأشهر الماضية كم المعسكرات التي أقيمت في المركز للمنتخبات في كافة المراحل السنية، وهناك شعور لدى اللاعبين والمدربين على حد سواء بأنه بيتهم".

وتابع "لا يوجد أي تعارض بين المهام في عملي بالكاف والفيفا ورئاسة الاتحاد المصري، لأن جدول أعمال الاجتماعات في الاتحادين الأفريقي والدولي معروفة ومحددة سلفا، وما عدا ذلك أقوم بالرد على المكاتبات الواردة عن طريق البريد الإلكتروني".

ونوه "أحرص على التواجد بشكل يومي في مقر الاتحاد المصري من أجل إعادة ترتيب البيت من الداخل، سواء على مستوى إدارة الاتحاد أو توظيف فريق العمل بالشكل الذي يخدم الاتحاد، وتقديم واكتشاف كوادر جديدة.

وشدد لا أنشغل بأي اتهامات، ولا أرد عليها، حيث أن هدفي هو الوصول بالكرة المصرية للشكل والمستوى والمكانة التي تليق بها.

وقال أبو ريدة إنه يعمل بأمانة شديدة فيما يتعلق بمنصبه سواء في الاتحاد الدولي أو الأفريقي، كما أنه يقدم كل ما يستطيع لخدمة الكرة المصرية في حدود اللوائح والقوانين، ولكنه لا يفضل الإعلان عن هذه الأمور.

وأضاف:دائما أضع مصلحة المنتخبات في قمة أولوياتي، وأحاول أن أوفر لهم فرص الاحتكاك من المنتخبات الأفريقية، والأهم خلال هذه الفترة بالنسبة لي أن يتمكن المنتخب الوطني من التأهل لكأس العالم، وهذا يسعدنا جميعا.

وتابع: فخور بما قاله قائد منتخب مصر محمد صلاح في أحد تجمعاته، بأنه يتمنى أن يكرر هو وزملاؤه معي الوصول لنهائيات كأس العالم 2026 كما حدث في 2018 أثناء تواجدي في منصب رئيس الاتحاد أيضا.

وزاد: بدأنا مشروعا لتطوير الكرة المصرية منذ التسعينيات، وأثمر عن فوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات 1998 و2006 و2008 و2010".

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