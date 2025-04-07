الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيورنتينا الإيطالي يجدد تعاقده مع ديفيد دي خيا

ديفيد دي خيا،فيتو
ديفيد دي خيا،فيتو

قررت إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي تمديد عقد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق، للاحتفاظ به ضمن صفوف الفريق بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسم الجاري.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي، "إكس"، جاء فيها: يعتزم نادي فيورنتينا تفعيل خيار تمديد عقد ديفيد دي خيا لموسم إضافي".

واضاف: بعد أدائه المميز هذا الموسم، سيستمر عقد دي خيا حتى يونيو ٢٠٢٦".

وانضم ديفيد دي خيا لصفوف فريق فيورنتينا مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد عام من رحيله عن مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده.

وأفادت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، أن إدارة فيورنتينا قررت تمديد عقد ديفيد دي خيا في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق خلال الموسم الجاري.

ارقام دي خيا مع فيورنتينا

ولعب دي خيا 29 مباراة بقميص فريق فيورنتينا خلال الموسم الجاري وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات، وتلقت شباكه 32 هدفًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد ديفيد دي خيا مع فيورنتينا يتضمن بندًا للتمديد من طرف واحد لمدة موسم جديد، وسيرتفع راتبه في الموسم الثاني، لكنه لن يتخطى الـ 2 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديفيد دي خيا الإسباني ديفيد دي خيا دي خيا فريق فيورنتينا فيورنتينا الايطالي نادي فيورنتينا الإيطالي

مواد متعلقة

موعد المران الختامي للأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

في غياب طارق حامد، التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والرياض بالدوري السعودي

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

سام مرسي يقود فريق إيبسويتش تاون أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

مبابي يقود التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الأسباني

تشكيل بايرن ليفركوزن أمام هايدينهايم في الدوري الألماني

آرسنال يحسم نتيجة الشوط الأول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

بنزيما VS إيفان توني، أرقام مهاجمي الاتحاد والأهلي قبل ديربي جدة بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

تفاصيل رسالة زيزو لمسئولي الزمالك وموعد تجديد التعاقد

7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا، تعرف عليها

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

التعليم تكشف حقيقة تعنيف الوزير لمدير الإدارة التعليمية بالباجور قبل وفاته

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية