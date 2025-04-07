فيورنتينا الإيطالي يجدد تعاقده مع ديفيد دي خيا

قررت إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي تمديد عقد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق، للاحتفاظ به ضمن صفوف الفريق بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسم الجاري.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي، "إكس"، جاء فيها: يعتزم نادي فيورنتينا تفعيل خيار تمديد عقد ديفيد دي خيا لموسم إضافي".

واضاف: بعد أدائه المميز هذا الموسم، سيستمر عقد دي خيا حتى يونيو ٢٠٢٦".

وانضم ديفيد دي خيا لصفوف فريق فيورنتينا مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد عام من رحيله عن مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده.

وأفادت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، أن إدارة فيورنتينا قررت تمديد عقد ديفيد دي خيا في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق خلال الموسم الجاري.

ارقام دي خيا مع فيورنتينا

ولعب دي خيا 29 مباراة بقميص فريق فيورنتينا خلال الموسم الجاري وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات، وتلقت شباكه 32 هدفًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد ديفيد دي خيا مع فيورنتينا يتضمن بندًا للتمديد من طرف واحد لمدة موسم جديد، وسيرتفع راتبه في الموسم الثاني، لكنه لن يتخطى الـ 2 مليون يورو.

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