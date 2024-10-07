ليلة تألق دي خيا، ميلان يسقط أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي
انتزع فيورنتينا فوزًا صعبًا أمام ضيفه ميلان، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد، بملعب أرتيميو فرانكي، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
شهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء، اثنان لصالح ميلان أنقذهما حارس الفيولا المتألق ديفيد دي خيا، وواحدة لفيورنتينا تصدى لها الحارس ماينان.
سجل ثنائية الفيولا ياسين عدلي (35) وألبرت جودموندسون (73)، فيما أحرز هدف ميلان كريستيان بوليسيتش (60).
تقدم فيورنتينا بهذا الفوز إلى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد ميلان عند 11 نقطة بالمركز السادس، ليتوقف قطار الروسونيري بعد 3 انتصارات متتالية.
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