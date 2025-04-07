الإثنين 07 أبريل 2025
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حوادث

تفريغ هواتف المتهمين بقتل مالك شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ هواتف ومحادثات عاطلين بتهمة قتل مالك شركة مقاولات وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما شخصين مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، قام على إثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والاعتداء  عليه مما أودى بحياته.


وتمكن رجال الشرطة، من ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة؛ وذلك  فى أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

 

 

 

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