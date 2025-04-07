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أخبار مصر

7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا، تعرف عليها

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس فرنسا، فيتو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. 

وجاءت اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم:
1-  إعلان نوايا بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة الفرنسية.
2- اتفاقية إنشاء مركز صحي فرنسي بالقاهرة.
3- تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ خط المترو السادس بالقاهرة.
4- إعلان نوايا بين وزارة التعليم العالى المصرية ووزارة التعليم العالي الفرنسية.
5- إعلان مشترك لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
6- إعلان مشترك  بشأن توقيع 4 مشروعات استثمارية.
7- مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرانكفونية.

واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية. 

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًّا أعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

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