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أخبار مصر

التعليم تكشف حقيقة تعنيف الوزير لمدير الإدارة التعليمية بالباجور قبل وفاته

وزير التعليم محمد
وزير التعليم محمد عبد اللطيف
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كشف مصدر بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آخر ما قاله وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، لمدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية قبل وفاته.

وأوضح مصدر وزارة التربية والتعليم أن وزير التعليم أشاد في آخر كلمات له مع مدير إدارة الباجور التعليمية بالمنوفية بالانضباط الذي شهده في المدارس خلال الزيارة، كما وجه له الشكر، وذلك قبل وفاة مدير الإدارة.

ونفي المصدر ما تم تداوله على لسان مصادر في محافظة المنوفية بشأن تعنيف الوزير لمدير الادارة التعليمية بالباجور قبل وفاته بدقائق. 

وتوفي اليوم أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة.

إعياء مفاجئ

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

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