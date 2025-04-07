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محافظات

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

وفاة مدير إدارة الباجور
وفاة مدير إدارة الباجور بالمنوفية التعليمية عقب إنتهاء زيارة

توفي منذ قليل أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة.

إعياء مفاجئ

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكومني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

 

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أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور محافظة المنوفية ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم المنوفية الباجور

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