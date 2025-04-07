أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

أكد محرر الشؤون الملكية في صحيفة "ذا صن" البريطانية مات ويلكينسون، أن هاري وميجان ماركل غير متوافقين بشأن كيفية مشاركة صور طفليهما، آرتشي البالغ من العمر 5 سنوات، وليليبت البالغة من العمر 3 سنوات، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لويلكينسون، فإن هاري غير سعيد للغاية باستخدام ميجان طفليهما بهدف الترويج لعلامتها التجارية "As Ever"، موضحا في حلقة من A Right Royal Podcast أن هاري كان يفضل في البداية إبقاء طفليه بعيدا عن الأضواء العامة، بينما ميجان أكثر ميلا لمشاركة جوانب من حياتهما العائلية.

وهاري، الذي يولي خصوصية عائلته أهمية كبيرة، يشعر بالقلق من أن اصطحاب طفليه خارج منزلهم في مونتيسيتو قد يؤدي إلى مطاردة المصورين لهم لالتقاط صور، بحسب ما أكده المحرر.

وأشار ويلكينسون إلى أن هاري يفضل إبقاء حياة عائلته بعيدة عن التدقيق العام، في المقابل، نشأت ميغان في كاليفورنيا، وقد صرحت في وقت سابق عن رغبتها في حياة أكثر انفتاحا، على نمط الحياة الكاليفورني، حيث ترغب في اصطحاب طفليها إلى الأماكن العامة، بما في ذلك الشاطئ، ولا تريد إخفاءهما عن الأنظار.

وعلى الرغم من أنها لا تظهر وجوه طفليها في الصور، فقد شاركت ميجان لمحات من آرتشي وليليبت في الأشهر الأخيرة للترويج لعلامتها التجارية. ففي فبراير، نشرت فيديو للطفلين وهما يعدان الحلويات في يوم الفالنتاين، ولاحقًا نشرت صورة لها مع هاري وليليبت وهما يسترخيان على قارب. وبعد بضعة أسابيع، عرضت ميجان شعر طفليها في صورة ترويجية لعلامتها التجارية "As Ever".

ومع ذلك، لم يظهر طفلاهما في سلسلة ميجان على نتفليكس With Love, Meghan التي تم عرضها في مارس الماضي، رغم أن هاري ظهر في مشهد قصير.

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