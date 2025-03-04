الثلاثاء 04 مارس 2025
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الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

ميغان، فيتو
ميغان، فيتو

هاجم صحفيون بريطانيون برنامج ميجان ماركل الجديد، بتعليقات لاذعة وكلمات قاسية.

 

برنامج ميجان ماركل الجديد

وبحسب موقع «إرم»، فأن البرنامج، الذي عرض اليوم الثلاثاء، وُصف بأنه "مروع" من قبل كاتبة في صحيفة "ديلي ميل"، أماندا بلاتيل، بينما وصفه "ستيوارت هيريتيج" من صحيفة "غارديان" بأنه "غير مجدٍ"، وانتقد الزوجين بسبب "الشكوى" المستمرة.

 كما أشار إلى أن برنامج ميجان كان "ملئًا مملًا لوقت الفراغ"، وقارن محتواه بالبرامج التي كانت تستخدم في قناة "بي بي سي".

وشعر نقاد، أمثال "كاتي روسينسكي" من "الإندبندنت"، أن البرنامج كان له طابع "مدونة جيل الألفية"، وأن حماسة ميجان قد تبدو "مزعجة" لبعض المشاهدين. أما "أنيتا سينغ" من التلغراف فانتقدت ميغان لافتقارها مهارات الطهو رغم مشاركتها في تأليف كتاب طبخ عام 2018، معتبرة أن البرنامج كان "ممارسة للأنانية" يركز على الوجبات الفخمة والضيوف المشاهير والترويج للأعمال.

 

الآراء في الولايات المتحدة أكثر إيجابية

في المقابل، كانت الآراء في الولايات المتحدة أكثر إيجابية. فقالت إليز تايلور من "فوغ" إن ميغان أظهرت دفئًا وحماسة في أثناء تعليم ترتيب الزهور، مشيرة إلى شغفها ووضوحها في شرح الخطوات. 

أما "بيانا بيطانكورت" من "هاربرز بازار" فأثنت على عودة ميجان إلى جذورها كخبيرة في أسلوب الحياة، مشيرة إلى أنها بدت سعيدة في حياتها الجديدة كأم وصانعة محتوى.

كما ذكرت "إميلي بوراك" من "تاون آند كانتري" أن ميغان ظهرت على طبيعتها في البرنامج، مما كشف عن فرحتها الحقيقية وشغفها بالطهو.

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