آخرهم ماكرون.. زعماء تحت قبة جامعة القاهرة.. أوباما يخاطب العالم عام 2009.. منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين وملك أفغانستان ورئيس باكستان.. جاك شيراك ألقى كلمة في 1996.. وفاروق أول الزائرين

تشهد جامعة القاهرة اليوم الإثنين، زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويرافقه وفدا رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

وتتميز جامعة القاهرة بتاريخها الغني الذي يمتد لأكثر من قرن، حيث كانت ولا تزال مركزًا للإشعاع المعرفي والحضاري، وشهدت أروقتها نقاشات فكرية حادة، وتخرج منها رموز وطنية وقامات علمية تركت بصمات واضحة في تاريخ مصر والعالم العربي.

تاريخ نشأة جامعة القاهرة

لم تكن جامعة القاهرة مجرد مؤسسة تعليمية، بل كانت منبرًا للحركة الوطنية ومصدرا للوعي والتنوير في فترات حاسمة من تاريخ البلاد، فهي ثاني أقدم الجامعات المصرية والثالثة عربيًا بعد جامعة الأزهر وجامعة القرويين تأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد علي، وتأسست في 21 ديسمبر 1908.

وعرفت باسم جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 يوليو 1952، وتضم عددًا كبيرًا من الكليات الجامعية، وتقع الجامعة في مدينة الجيزة غربي القاهرة، وبعض كلياتها تقع في أحياء المنيل والمنيرة والدقي مثل كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي ودار العلوم، عدد خريجيها الحائزين على جائزة نوبل هو 3 وتم تصنيفها عالميًا عام 2004م ضمن قائمة أكبر 500 جامعة على مستوى العالم ويتخرج منها سنويًا ما يزيد على 155 ألف طالب.

أبرز الرؤساء الذين زاروا جامعة القاهرة



وزار جامعة القاهرة العديد من رؤساء الدول الذين ألقوا بخطابات، بل والكثير الذي حصل على شهادات فخرية منها، وأخرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، كما تشهد فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية وقيادات التعليم العالي بالبلدين، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر.

وخلال السطور التالية تستعرض فيتو أبرز الرؤساء والزعماء الذين تحدثوا تحت قبة جامعة القاهرة.

الملك فاروق

زارها لأول مرة عام 1939 وحصل في زيارته هذه على الدكتوراه الفخرية، كما زارها في عام 1950 احتفالا باليوبيل الفضي بعد مرور 25 عاما على افتتاح جامعة القاهرة وغير اسمها إلى جامعة "فؤاد الأول"، حيث كان يطلق عليها الجامعة المصرية عند إنشائها.



الملك فاروق في جامعة القاهرة

ملك أفغانستان محمد الظاهر شاه

زار الملك الأفغاني محمد الظاهر شاه مصر في عام 1960 وتوجه خلال الزيارة إلى جامعة القاهرة بصحبة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، وحصل في هذه الزيارة على الدكتوراه الفخرية.



ملك أفغانستان محمد الظاهر شاه

رئيس باكستان محمد أيوب خان

زار الرئيس الباكستاني مصر في إطار توقيع إحدى اتفاقيات التعاون الأربع عام 1960، وحصل في هذه الزيارة على الدكتوراه الفخرية أثناء تواجده في قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة.



الملك سلمان بن عبد العزيز

في أبريل 2016، شهدت الجامعة تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنحه الدكتوراه الفخرية وهي الدكتوراه الفخرية رقم 89 في تاريخ جامعة القاهرة، ثم ألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته البالغة بوجوده في جامعة القاهرة، مؤكدا أهمية أن تواصل المؤسسات التعليمية والثقافية دورها في صنع الحضارة وبناء الإنسان، وأن يتواصل الدعم لهذه الصروح العلمية.

الرئيس الفرنسي جاك شيراك

ألقى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، كلمة تحت قبة جامعة القاهرة، في 8 أبريل عام 1996 أثناء مشاركته الرئيس المصري السابق حسني مبارك في افتتاح مستشفى قصر العيني بالقاهرة.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

ألقى الرئيس الأمريكي السابق خطبة تحت القبة النحاسية لجامعة القاهرة عام 2009 مخاطبا بها العالم الإسلامي وكانت الخطبة، التي سميت "بداية جديدة" من أشهر الخطب التي تطرق فيها أوباما لفضل الحضارة الإسلامية على الحضارة الأمريكية داعيا إلى ضرورة إحلال السلام بين البلدين.

كما تخرج في الجامعة أكثر من 500 شخصية شهيرة، منهم ساسة وعلماء وإعلاميون وفنانون وأدباء، بينهم 4 رؤساء دول هم: الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ورئيس مصر السابق عدلي منصور، إضافة إلى 3 من الحائزين على جائزة نوبل، بينهم 2 من مصر هما نجيب محفوظ ومحمد البرادعي، واثنان من أشهر العلماء على مستوى العالم هما الدكتور مصطفى مشرفة والدكتور مجدي يعقوب.

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