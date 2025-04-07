اكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشمال سيناء تحمل دلالات كبيرة

محافظ شمال سيناء عن زيارة رئيس فرنسا اعتراف بدور مصر المحوري في المنطقة

واشار إلى أن إعلان الإليزيه بأن ماكرون سيعلن من مصر ضرورة وقف إطلاق النار وبدء الإعمار يُعد اعترافًا فرنسيًا بدور مصر المحوري في المنطقة.





جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي، أن فرنسا دولة عظيمة، وعندما تعلن هذا الموقف من علىأرض مصر، فإنها تترجم ذلك بتحية لمصر وقوة إرادتها وتأثيرها الإقليمي.





واختتم محافظ شمال سيناء قالا: تحيا مصر بقوة إرادتها وقوة دورها الإقليمي.. تحيا مصر”.

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