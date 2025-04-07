ناهد شريف.. البداية تحت سماء المدينة.. اشتهرت بالأدوار المثيرة والجريئة.. تعددت زيجاتها الفاشلة.. واليوم ذكراها الرابعة والأربعون

ناهد شريف، إحدى نجمات الزمن الجميل فى السينما، قدمت جميع الأدوار فى السينما لكنها اشتهرت بأدوار الإغراء، امتازت أفلامها بالجرأة، ستظل صاحبة بصمة فى تاريخ السينما، عاشت السعادة والبؤس وسقطت مرة واحدة فى حياتها كتبت نهايتها ورحلت فى مثل هذا اليوم 7 أبريل عام 1981.

ولدت سميحة محمد زكى الشهيرة بـ ناهد شريف عام 1942، والدها ضابط شرطة عرف بالشدة فى تربيتها هى وشقيقاتها بعد رحيل الأم فلم تكمل تعليمها، ورحل الأب بعد الأم بعامين، وعندما بلغت السابعة عشر اتجهت إلى العمل في الملاهى الليلية حتى قابلت الفنانة زبيدة ثروت وطلبت مساعدتها فى العمل كممثلة فقامت بتقديمها إلى المصور وحيد فريد الذى قدمها إلى المخرجين حسن الإمام وهنرى بركات وقدمت معهما أدوارا صغيرة للبنت الخجولة بدأتها بفيلم " حبيب حياتى " عام 1958 إخراج نيازى مصطفى .

تحت سماء المدينة كان البداية

وكانت البداية الفنية الحقيقية للممثلة ناهد شريف حين التقت المخرج حسين حلمي المهندس فأسند اليها دورا في فيلم "تحت سماء المدينة " عام 1961 من إخراجه، ووقع المهندس في حبها وتزوجها رغم فرق السن بينهما حيث كان يكبرها بـ20 عاما، إلا أن زواجهما لم يدم أكثر من 6 سنوات قدمت خلالها مجموعة من الأفلام منها:أشرف خاطئة مع نور الشريف، البحث عن المتاعب مع عادل إمام، أنا وبناتى مع زكى رستم، لغة الحب مع أحمد رمزى، امرأة ورجل مع رشدى أباظة وغيرها.

الممثلة ناهد شريف

قال عنها المخرج حسين حلمى المهندس: كانت ناهد شريف مرحة كالطفلة، وكان أكثر ماجذبنى لها أنى وجدت لديها قلبا ملئ بالشجن ومن هنا لم اتعامل معها فنيا على أنها ممثلة قادرة على أدوار الإغراء لأن حيويتها تجعلك تعتقد انها فتاة شقية فكان يتوافر فيها مقومات الممثلة الجيدة بجانب طموحها الشديد.

حب واحترام بعد الطلاق

علقت ناهد الشريف على طلاقها من المهندس بقولها: أنا أقدر الأستاذ حلمى المهندس ولا أنسى فضله علي فهو استاذى أولا، لكن الحياة الزوجية استحالت بيننا بعد انعدام التفاهم فقررنا الانفصال فى هدوء وكل منا يحمل للآخر الحب والاحترام وأجمل الذكريات.

ناهد شريف



بعد طلاق ناهد شريف من المخرج حسين حلمي المهندس، أحبت الفنان كمال الشناوي، وبادلها الحب وتم الزواج سرا لاحتفاظه بزوجته الأولى وعاشا يكتمان زواجهما عن الجميع وكانت ناهد تعتبر الشناوى حبها الوحيد لكن تم الطلاق بعد ست سنوات بسبب تصويرها فيلما كان نقطة سوداء فى حياتها وهو " ذئاب لا تأكل اللحم " إنتاج كويتى قاسمها بطولته الفنان عزت العلايلى وكان دورا خليعا مثلت فيه شبه عارية وأثار انتقادات كثيرة، واحتلت بسببه أغلفة الصحف والمجلات لكن منع الفيلم من العرض فى مصر.



قدمت ناهد شريف أفلاما أخرى تضم مشاهد ساخنة في فيلم "شهر عسل بدون إزعاج"، وهو من أفلام العرى الذى أثار ضجة كبيرة وتوالت أعمالها بعد ذلك فى أفلام: "عريس الهنا" مع الراحل محمد عوض، وفيلم " عندما يسقط الجسد " مع محمود ياسين، المنحرفون، الكل يحب، الرغبة والثمن وغيرها من الأفلام الجريئة.

ناهد شريف والزوج الأول كمال الشناوى



بعد رحيلها قال عنها الفنان كمال الشناوى: ناهد شريف كفنانة عاشقة لعملها بدرجة كبيرة قدمت معها عدد كبير من الأفلام الجميلة الرائعة، أما ناهد الزوجة فهى المرأة الوحيدة التى ارتبطت بها بشدة، فقد كانت إنسانة خفيفة الدم لأقصى درجة ومرحة للغاية وباستمرار تشع حولها جوا من السعادة والبهجة.

زواج فاشل للمرة الثالثة

تزوجت ناهد شريف للمرة الثالثة من رجل أعمال لبنانى ـ أدوارد جارجريان ـ وانجبت منه ابنتها الوحيدة "باستيريا " وأصيبت بمرض سرطان الغدد، الذي أقعدها عن العمل ونفدت مدخراتها، وبواسطة كمال الشناوى استصدر الدكتور فؤاد محيى الدين وكان رئيسا للوزراء قرارا لسفرها وعلاجها على نفقة الدولة، وأجرت الجراحة فى السويد وعادت بعد تعافيها، لكن عاودها المرض اللعين فسافرت الى لندن للعلاج، وحاول الزوج التجارة بمرضها بجمع التبرعات لحسابه فطلبت الطلاق عن طريق السفارة وعادت إلى مصر متدهورة صحيا حتى رحلت عام 1981 .

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