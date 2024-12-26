كمال الشناوي، رسام تمرد على الفن وأصر أن يبدأ بطلًا، وأحب معجبة عن طريق التليفون ولم يرها

كمال الشناوى.. فنان من الزمن الجميل، هو مدرس الرسم الذي أصبح أشهر نجوم السينما.. قدم 160 فيلمًا آخرها: "ظاظا"، برع فى تقديم جميع الأدوار الرومانسية والتراجيدية، وحصل على لقب الفتى الأول والدونجوان وهو طالب طوال فترة الخمسينات والستينات، عرف بتقديم الثنائيات الفنية مع شادية ومريم فخر الدين وإسماعيل يس، أول فنان يقدم برامج إذاعية وتليفزيونية، رحل عام 2011.



ولد محمد كمال الشناوي الشهير بـ كمال الشناوى عام 1918 في مدينة ملكال في السودان حيث كان يعمل والده، وعندما حضر إلى مصر عاش بدايته في حي السيدة زينب، وتخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرسًا للرسم فترة قليلة لينضم بعدها إلى صفوف نجوم السينما الكبار.

ابن حي السيدة زينب



عن نشأته يقول الفنان كمال الشناوى: عشت في منطقة السيدة زينب أحلى مراحل العمر، ورسمت المآذن والمساجد والحواري والأزقة التي تقع في قلب القاهرة وفي حي الحسين الشهير بالقرب من الأزهر الشريف، وفي ذلك الجو الذي ينطق بالتاريخ الممتزج بالحاضر، وحيث يزدحم المكان وتختلط الأصوات من مختلف الجنسيات، ووسط رائحة البخور المنبعثة من الممرات الضيقة يوجد المزار التاريخي خان الخليلي بسحره وغموضه الذي يشع من خاناته وبناياته.

كمال الشناوي وشادية من أشهر ثنائيات السينما



كان الفيلم الأول للفنان كمال الشناوى " غنى حرب" مع ليلى فوزي وفريد الأطرش وبشارة واكيم وعزيز عثمان، الذي عمل به صدفة عن طريق علاقته بجلال مصطفى شقيق نيازي مصطفى الذي كان يعمل مونتيرًا الذي قدمه إلى شقيقه، وتقاضى عنه أول أجر 160 جنيهًا، وكان فريد شوقى يسبقه بفيلمين فقط، وبعدها قدم فيلمي "حمامة سلام"، و"عدالة السماء"، تبعه أفلام: العجوز والبلطجى، سكر هانم، الآى آى، الغريب، الأرملة الطروب، قلوب العذارى، الكرنك، الإرهاب والكباب، حلاوة الروح، زوجتى والذئب، اللص والكلاب الذي يعد من أشهر الثنائيات مع الفنانة شادية، قدم معها أيضًا زقاق المدق، المرأة المجهولة وغيرها، كما قدم أول تجربة كوميدية في مشواره حين اختاره المخرج فطين عبد الوهاب لبطولة فيلم "جوز الأربعة" الذي كتب قصته السيد بدير وكمال الشيخ، أما آخر افلامه فكان فيلم " ظاظا " عام 2006.

دراسة الفن التشكيلي



عن بداية المشوار الفنى يقول كمال الشناوى: بدأت بدراسة الفنون، وجاءتنى عروض كثيرة وأنا طالب للاشترك في بعض المسرحيات، لكنى رفضت لحين الانتهاء من دراستى حتى أن أحد مخرجي السينما عرض عليَّ عقد احتكار عام 1947 مقابل 30 جنيهًا في الشهر، لكني رفضت وانتظرت الفرصة التي تجعلنى بطلًا في السينما، كنت مصممًا على أدوار البطولة حتى أصبحت الفتى الأول في أكثر من 100 فيلم من أفلامي، ولحسن حظى عندما بدأت العمل في السينما كان أصحاب أدوار الفتى الأول قد بدأوا في الخروج من الساحة وتقدم بهم السن ولم يعد يناسبهم دور الفتى الأول، فكان سببًا لتألقي في بداية أدواري.. وساعدني على ذلك وسامتي ودراستي للفن التشكيلي التي جعلتنى متناسقًا مع حركاتى وشخصيتى فى كل دور.



خاض كمال الشناوى تجربة كتابة السيناريو والحوار مع اثنين من رواد وكبار السينمائيين، السيد بدير وحسن الإمام في فيلم "وداع في الفجر" من بطولة "شادية، يحيى شاهين من إخراج حسن الإمام، ليكتب بعد ذلك سيناريوهات ستة أفلام منها " سامحني " إخراج حسن رضا عام 1960 مع سميرة أحمد، وشارك في كتابة فيلم " الوديعة " المأخوذ عن تجربة شخصية له عندما أحب سيدة معجبة به عن طريق التليفون ولم يرها أبدًا، إلى أن اختفت دون أن يعرف سر اختفائها، وكانت آخر كتابته فيلم "نساء الليل " عام 1973 مع ناهد شريف.



الفنان كمال الشناوي هو أول فنان يقدم برنامجًا سواء في الإذاعة أو التلفزيون، حيث قدم في الستينات برنامج تربوي بعنوان "صور وحكايات"، للأطفال، كما شارك سامية صادق فى تقديم برنامج "على المصطبة"، وقدم برنامج “فن الحياة “ فى صوت العرب.

الفنان كمال الشناوى



بعد ظهور أجيال جديدة من الممثلين الشبان وابتعاد أدوار البطولة عن كمال الشناوي اتجه إلى الدراما فقدم مجموعة من المسلسلات:العسل المر، عودة الروح، القيثارة الحزينة بطولة نجاة الصغيرة ونزار قباني، عيون الحب عام 1977 مع سناء جميل، زينب والعرش، أنف وثلاث عيون، السمان والخريف، المرشدي عنتر، هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر حتى كان آخرها مسلسل “لدواعٍ أمنية” مع المخرج محمد فاضل، كما قدم إلى المسرح ثلاث مسرحيات فقط هي:أدب الجواز مع ناهد شريف و"مصيدة للإيجار" مع ليلى طاهر و"اللعب ع المكشوف" وهى من انتاجه بطولة شهيرة.



تكريم رئاسة وجوائز متعددة

حصل الفنان الراحل كمال الشناوي خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز، حيث كرمه الرئيس جمال عبد الناصر فى عيد العلم عام 1965، وحصل على جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام.

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