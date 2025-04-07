الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عاشور يعلن تفاصيل التعاون مع فرنسا في التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي هامش الملتقي المصري الفرنسي المنعقد في جامعة القاهرة، أن  طموحات البلدين تتمثل في دعم قطاع العلاقات الثقافية والبعثات  و المكتب الثقافي المصري بفرنسا وسفارة فرنسا في مصر، من خلال تطوير نطاق التعاون الثنائي، في أكثر  من 50  شهادة.


ومن المقرر أن  يوقع  وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي والمصري، فيليب بابتست والدكتور أيمن عاشور، بحضور رئيسي الدولتين المصري والفرنسي، إعلان نوايا بين وزارتيهما لتوثيق هذه الطموحات الجديدة،

 

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هناك نحو 70 مشروعًا جديدًا للتعاون الثنائي قيد الدراسة، تغطي مجالات متعددة مثل الصحة والصيدلة، والهندسة والتقنيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والضيافة.ومن بين هذه المشاريع أيضا، حوالي أكثر من ثلاثين مشروعًا يتعلق بعمل شهادات مشتركة بين جامعات البلدين الفرنسية والمصرية.

 

كما تدرس ثلاث مؤسسات فرنسية إمكانية إنشاء حرم جامعي في مصر، بما في ذلك شبكة مدارس مركزية وستحظى جميع هذه المشاريع بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عبر صندوق مخصص لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الخارجية الفرنسية الدكتور أيمن عاشور جامعة القاهرة وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات: توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الفرنسية

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي غدا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس

توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي والبنية التحتية الأوروبية لبحوث علوم التراث

الأعلى للجامعات يعتمد اللائحة الاسترشادية لوحدة الاختبارات الإلكترونية

قائمة بالجامعات التكنولوجية المعتمدة وأبرز التخصصات

آداب عين شمس تستقبل رئيس المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي

مزايا يحصل عليها المسافر من الخدمة المميزة في مطار القاهرة الدولي

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

تفاصيل رسالة زيزو لمسئولي الزمالك وموعد تجديد التعاقد

7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا، تعرف عليها

التعليم تكشف حقيقة تعنيف الوزير لمدير الإدارة التعليمية بالباجور قبل وفاته

“ماذا سيفعل ماكرون في مصر؟"، لو باريسيان تسلط الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية