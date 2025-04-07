عاشور يعلن تفاصيل التعاون مع فرنسا في التعليم العالي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي هامش الملتقي المصري الفرنسي المنعقد في جامعة القاهرة، أن طموحات البلدين تتمثل في دعم قطاع العلاقات الثقافية والبعثات و المكتب الثقافي المصري بفرنسا وسفارة فرنسا في مصر، من خلال تطوير نطاق التعاون الثنائي، في أكثر من 50 شهادة.



ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي والمصري، فيليب بابتست والدكتور أيمن عاشور، بحضور رئيسي الدولتين المصري والفرنسي، إعلان نوايا بين وزارتيهما لتوثيق هذه الطموحات الجديدة،

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هناك نحو 70 مشروعًا جديدًا للتعاون الثنائي قيد الدراسة، تغطي مجالات متعددة مثل الصحة والصيدلة، والهندسة والتقنيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والضيافة.ومن بين هذه المشاريع أيضا، حوالي أكثر من ثلاثين مشروعًا يتعلق بعمل شهادات مشتركة بين جامعات البلدين الفرنسية والمصرية.

كما تدرس ثلاث مؤسسات فرنسية إمكانية إنشاء حرم جامعي في مصر، بما في ذلك شبكة مدارس مركزية وستحظى جميع هذه المشاريع بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عبر صندوق مخصص لذلك.

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