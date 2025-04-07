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حوادث

مصابو حادث القطامية - العين السخنة يتهمون السائق بالإهمال

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

استمعت  نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال 9 أشخاص اصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق القطامية - العين السخنة.

واتهم المصابون سائق السيارة بأنه السبب في الحادث مشيرين الي انه كان يسير بسرعة كبيرة قائلين " كان بيجري علي الطريق وبيعمل غرز وقلناله هدي السرعة مسعمش الكلام".

وأمرت النيابة باحالة السائق الي الطب الشرعي واخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له. 

وكان قد أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القطامية -العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. 

حادث طريق القطامية -العين السخنة اليوم

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق القطامية -العين السخنة،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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