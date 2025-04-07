شفيونتيك تطارد أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

تصنيف التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، وشهد تغييرا واحدا فقط في المراكز العشرة الأولى.



وتقدمت الأمريكية جيسيكا بيجولا، مرتبة لتتواجد في التصنيف الثالث عالميا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة تشارلستون، بينما تراجعت مواطنتها كوكو جوف للمركز الرابع.



وتراجعت الأسترالية داريا كاساتكينا مركزين لتتواجد في التصنيف 14 عالميا بعد خروجها من ثمن نهائي تشارلستون، لتتقدم كل من التشيكية كارولينا موكوفا، والروسية ديانا شنايدر للمركزين 12 و13 على الترتيب.



واستفادت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا من وصولها لنصف نهائي تشارلستون، لتقفز 4 مراكز، وتتواجد في التصنيف 22 عالميا.

المراكز العشرة الأولى في تصنيف لاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 10,541 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 7,470 نقطة

3- جيسيكا بيجولا: 6,101 نقطة

4- كوكو جوف: 6,063 نقطة

5- ماديسون كيز: 4,999 نقطة

6- جاسمين باوليني: 4,843 نقطة

7- ميرا أندريفا: 4,775 نقطة

8- كينوين جينج: 4,243 نقطة

9- باولا بادوسا: 3,821 نقطة

10- إيلينا ريباكينا: 3,808 نقطة

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