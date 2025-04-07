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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

 تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%  عند مستوى 30636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 37737 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.06%  عند مستوى 13333 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.58%  عند مستوى 8558 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 11854 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12%  عند مستوى 3162 نقطة.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

تعاملات جلسة الخميس 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس الماضي، أول جلسات البورصة عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع  المخاوف من تأثيرات سلبية  لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية, وسجل رأس السوقي نحو 2.240 تريليو جنيه، لتخسر نحو 8 مليارات جنيه.  

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02%  عند مستوى 31699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64%  عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02%  عند مستوى 13944 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47%  عند مستوى 9088 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 12514 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16%  عند مستوى 3323 نقاط.

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